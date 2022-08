Tidligere borgmester vil i Folketinget for Moderaterne

Det krævede en del overvejelser hen over sommerferien, men nu har Henrik Frandsen gjort op med sig selv, at det ikke bliver et problem at være i de to partier på samme tid.



- Det er to fuldstændigt forskellige politikområder. Moderaterne er et landsdækkende parti, der laver lovgivning, og Tønder Listen er et lokalt parti, der tager sig af plejehjem, veje og stier. Så Moderaterne er parallelt med Tønder Listen, forklarer han.