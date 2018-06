Tidligere elever antændte ild to steder på skole

To 14-årige børn fra Vejle tilstår, at de har sat ild til skole lørdag aften.

Det var to 14-årige – en dreng og en pige – der lørdag aften satte ild til et klasseværelse på Børne- og Ungecenter Vejle Fjord. Det står klart, efter at de to børn lørdag aften blev afhørt af politiet.

Politiet blev alarmeret klokken 20.14 lørdag aften, fordi der var ild i et klasseværelse på skolen.

Vidner havde set to personer løbe fra stedet med en dunk, og politiet fandt hurtigt frem til de to børn ved hjælp af hunde.

I forbindelse med afhøringen, fortalte de to børn, at de havde forsøgt at sætte ild til skolen to steder, og da politiet efter afhøringerne undersøgte skolen, viste det sig ganske rigtigt, at der var endnu et gerningssted på skolen. Kun i klasseværelset lykkedes det at skabe ild.

De to børn har tidligere været elever på skolen, som er en intern skole på den socialpædagogiske specialinstitution, Børne- og Ungecenter Vejle Fjord. Skolen og institutionen er for børn og unge i alderen 4 – 14 år med socioemotionelle vanskeligheder eller hjerneorganiske dysfunktioner.

Politiet kan ikke sige noget om årsagen til, at de to børn valgte at sætte ild til den institution, de tidligere har været tilknyttet.

Da børnene begge er under den kriminelle lavalder, er de nu overgivet til de sociale myndigheder, og de er ifølge Sydøstjyllands Politi blevet anbragt på en ”egnet institution”.