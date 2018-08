Tidligere misbruger: Der er altid mere hjælp bag den næste dør

Tidligere stofmisbruger Barry Knutzen er glad for at komme i Sundhedscenter Haderslev, fordi behandlingstilbudene nu er samlet på et sted.

Det har officielt kun været åbnet i ganske kort tid, men allerede nu får sundhedscenteret masser af rosende ord fra en af byens borgere.

- Det er et rigtig godt initiativ, og jeg kan kun se det positive i det. Det er meget nemmere at være i et hus, hvor alt er samlet, siger Barry Knutzen til TV SYD.

Det er meget nemmere at være i et hus, hvor alt er samlet. Barry Knutzen, tidligere misbruger.

Barry Knutzen var i 20 år heroinmisbruger og har været i kontakt med behandlingssystemet gennem mange år. Derfor kan han sagtens se fordelene ved, at flere regionale og kommunale tilbud indenfor psykiatri og misbrug nu er samlet i sundhedscenteret.

- Jeg har jo tilhørt en meget sårbar gruppe, og hvis du er i et misbrug og får at vide, at du skulle køre 1,5 kilometer for at få et svar, så kan det være helt uoverskueligt, fortæller Barry Knutzen.

00:32 Hjælpen er altid helt tæt på i det nye sundhedscenter, fortæller Barry Knutzen. Luk video

Mere nærhed i behandlingen

10 forskellige kommunale og regionale behandlingstilbud er samlet i Sundhedscenter Haderslev. Et af dem er det lokale rusmiddelcenter. Her er der også stor begejstring for det helt nybyggede hus.

- Bare det at være tæt på hinanden og kende hinanden. Det giver en helt anden forståelse for det arbejde, vi laver, siger leder Poul Højmark til TV SYD.

For Poul Højmark er det også vigtigt, at de nu er kommet tættere på borgerne, det gør virkelig en forskel, mener han.

Jeg vil æde min gamle hat på, at det her kommer til at brede sig til andre kommuner. Poul Højmark, Leder, Rusmiddelcenteret.

- Jeg vil æde min gamle hat på, at det her kommer til at brede sig til andre kommuner. Det har virkelig stor betydning, at de formelle skel mellem behandlingstilbudene er ophævet. Det giver mulighed for at lave nogle bedre forløb til borgerne, siger Poul Højmark til TV SYD.

Barry Knutzen er i dag ude af sit heroinmisbrug, men hvis der opstår et behov for hjælp, er den altid lige i nærheden.

- Her er der kun en dør imellem, så er man videre til den næste, der kan hjælpe, siger Barry Knutzen.