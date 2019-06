Tidligere ryger: Mange har brug for et lille skub

Fra 2020 må du ikke længere ryge i arbejdstiden, hvis du er ansat ved Varde Kommune. Det bliver en anderledes arbejdsdag, siger sosu-assisten Heidi Pedersen.

I Danmark bliver det generelt sværere og sværere at ryge i arbejdstiden. Er du ansat ved Varde Kommune bliver det snart helt umuligt. I 2020 bliver det i hvert fald forbudt for kommunens ansatte at ryge i arbejdstiden – også dem, der arbejder hjemmefra.

- Det bliver noget anderledes, når folk ikke må ryge på arbejdet, siger social og sundhedsassistent Heidi Pedersen.

Hun arbejder på Helle Plejecenter i Starup. For hende og kollegerne er smøgerne snart fortid, når de trækker i uniformen og tjekker ind på arbejde. For Heidi Pedersen selv er det dog noget tid siden, hun sidst har tændt en smøg.

- Hvis vi tænker sundhedsmæssigt, er det ikke sundt for nogen at ryge, så på den måde er den gavnligt, siger den tidligere ryger.

Flere medarbejdere er utilfredse

Kim Jørgensen er fællestillidsmand og næstformand i Hovedudvalget i Varde Kommune. Han har allerede hørt fra flere udtilfredse ansatte.

- Hvis man er ryger, så er det en udfordring, når man har en rigtig lang arbejdsdag og ikke kan holde en pause og ryge en smøg, fortæller Kim Jørgensen.

I kommunens høringssvar lyder det blandt andet også fra en medarbejder:

- Røgfri Arbejdstid betyder for mig, at jeg efter næsten 42 års ansættelse kan blive fyret, fordi min arbejdsgiver ikke accepterer den måde, som jeg lever mit liv på!! Det er ganske enkelt rystende og gør mig rigtig ked af det, skriver en medarbejder i høringssvaret.

Forbuddet omfatter blandt andet: Brug af snus og e-cigaretter

Medarbejdere, der yder service i eget hjem for borgere, eksempelvis dagplejere

Byrådets politikere

Rygestopkurser, nikotintyggegummi og et skub i den rigtige retning

Fra 1. oktober tilbyder kommunen rygestop kurser, og så vil kommunen betale de ansattes nikotintyggegummi i fire uger. Det mener Heidi Pedersen er et godt tilbud.

- Mange har behov for et lille skub til at starte med og så få kickstartet der her rygestop, siger hun til TV SYD.

Overholder en medarbejder ikke forbuddet, vil vedkommende først få et par advarsler og i yderste konsekvens en fyreseddel.