Til frisør for første gang i tre år: Det er som at få en julegave

Jeanette Thomsen er tidligere hjemløs. Hun har før boet på gaden kun med et tæppe og en kuffert under armen. Mad fik hun kun, når det var gratis på værestedet Café Paraplyen i Varde.

I dag har hun tag overhovedet, men ikke penge til at få klippet lokkerne hos en frisør.

- Det er tre år siden, jeg sidst var til frisør, siger førtidspensionist Jeanette Thomsen.

Derfor nød hun at komme under saksen, da socialt udsatte mandag fik mulighed for at få ordnet håret gratis på Café Paraplyen.

- Det er som at give mig selv en julegave, forklarer hun.

Jeanette Thomsen med den nye frisure. Foto: Vibeke Marcussen, TV SYD

Bruger deres ugentlige fridag

Det er de ansatte hos Rustic Hair og Makeup i Varde, der har valgt at bruge deres ugentlige fridag på socialt udsatte.

Janni Kjærgaard, ejer af Rustic Hair and Makeup og initiativtager til gratis klip til hjemløse.

- Jeg kom forbi en hjemløs og tænke på, hvem der mon klipper ham. Da jeg spurgte ham, sagde han, at det var en kammerat, og at de skiftedes til at klippe hinanden. Så tænkte jeg, at vi jo godt kunne hjælpe ham og hans kammerater med at få et pænt hår uden beregning her op til jul, fortæller Janni Kjærgaard, ejer af Rustic Hair and Makeup.

Frisørerne havde lånt et transportabelt vaskeskjold og en bruser, så behandlingen blev gjort helt efter frisørgrundbogen.

Aldrig sådan en frisure før

Efter endt behandling er Jeanette Thomsen glad for dagens resultat.

- Det er meget fint. Jeg har aldrig haft sådan en frisure her før, siger hun.