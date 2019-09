Tildes kræfthistorie på en snor

Det kan være svært at sætte ord på sit kræftforløb. Men så kan man sætte perler på. SuperSnøren kan nemlig fortælle om Tildes forløb med leukæmi.

Tilde Hartung-Struer sidder på gulvet og peger på en perle i en perlekæde.

- Det er for en rigtig god dag, det her er for en pisse dårlig dag, og den her fik jeg, da jeg fik at vide, at jeg havde kræft, sider Tilde Hartung-Struer, der fik konstateret leukæmi juni 2018.

Perlekæden på gulvet hedder SuperSnøren, og med den kan Tilde Hartung-Struer og hendes familie se hendes kræftforløb. Hver perle repræsenterer nemlig alt fra gode og dårlige dage, til kemobehandlinger og stik fra nåle.

Forældre: Snøren er også god for os

Den farverige kæde er ikke kun en stor hjælp for Tilde. Far, Casper Hartung-Struer, fortæller, at det nogle gange kan være svært at huske præcist, hvordan kræftforløbet ser ud. Her er SuperSnøren en god livline.

- Når man står i en situation, som vi gør, så kan det nogle gange være lidt svært at huske, hvad vi har gennemgået, så kan vi tage den frem en gang imellem og kigge på den og sige: ”Ej, kan du huske? Det var den gang, du kørte i ambulance, siger Casper Hartung-Struer.

En rød perle betyder en god dag. En regnbueperle betyder akut indlæggelse. På oversigten her, kan man se hvilke perler, som børn med kræftsygdomme kan få. Foto: Børnecancerfonden

Kæden starter samtalen

Et kræftforløb er en tung oplevelse. Det kan være svært at tale med familie og venner om. Her kan perlekæden starte en ellers svær og uoverskuelig samtale.

- Vi kan snakke sammen om det. Det er jo noget, der er enormt svært at snakke om, hvis ikke man har noget at tage udgangspunkt i. Der er SuperSnøren rigtig god at tage udgangspunkt i. For når vi kommer hjem, og vi ikke lige kan huske, hvad der er sket, og vi også skal forklare til andre, hvad der er sket, så kan vi tage snøren frem og snakke om det, fortæller Maiken Hartung-Struer.

Perlekæden binder familien sammen

Leukæmien indebærer mange besøg ved sygehuset med eksempelvis kemobehandlinger og blodprøver. I mellemtiden må Casper Hartung-Struer passe Tildes søskende, og så ser og hører han og Tildes søskende ikke, hvad der er sket på hospitalet. Når Tilde kommer hjem kan en ny perle dog fortælle, hvad der er sket.

- Når jeg har været med Tilde på sygehuset, så ved Casper og de andre ikke, hvad der foregår, men når vi så kommer hjem, så kan Tilde tage supersnøren frem og snakke om, hvad der skete, mens hun var væk, siger Maiken Hartung-Struer.