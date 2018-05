Timelang kø til festivalen

Bil-køen ind til den store p-plads ved Jelling Musikfestival er lang og varm. Det tager mindst en time at nå frem.

Temperaturen er 24 grader, og solen bager ned mod biltagene. Og de forventningsfulde festivalgæster, der sidder inde i de mange hundrede biler på vej til Jelling Musikfestival, skal væbne sig med tålmodighed. Det tager nemlig over en times køkørsel at nå helt frem.

- Jeg har holdt i kø i en lille time, fortæller Henrik Nebel fra Lindved til TV SYD.

Jelling Musikfestival slog dørene op kl. 16.00 til selve festivalpladsen. Dog kunne de første gæster slå deres telt op allerede fra middagstid torsdag.

Festivaldeltagerne, der har været på arbejde torsdag, har først mulighed for at dukke op nu. Det er en af årsagerne til de trafikale udfordringer omkring Jelling by. Eneste vej hen til p-pladsen er via Mølvangvej.

Den store p-plads er stadig kun halvt fyldt, så køen ned mod den er højest sandsynligt ikke ovre før ved 19-tiden, hvor hovednavnet James Blunt indtager Scenen.

Sydøstjyllands Politi tweeter også om trafikken ved Jelling. Det forventer, at køen først er opløst ved 21-22-tiden:

Der er i øjeblikket så stor tilstrømning af gæster til Jelling Festivalen, at der er opstået lange køer i Jelling midtby, samt 3 km kø i vestlig retning ad Mølvangvej. Forventes løst ved 21-22 tiden i aften. — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) May 24, 2018

I bil på vej til Jelling Musikfestival? Kør forsigtigt. Ved indfaldsvejene er der tydelig skiltning, der viser, hvor du kan finde parkeringspladserne #jellingmusikfestival #politidk — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) May 24, 2018

Ikke bare på vejene er der kø. Også ved indgangene til festivalpladsen, specielt ved udlevering af armbånd, er der lange køer.