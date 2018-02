Tina fra Tæv Din Teenager: Derfor sagde jeg stop

Tina Nicolaisen kunne ikke få hverdagen til at hænge sammen med job, børn og computerspil. Derfor trak hun sig kortvarigt fra programmet.

En travl hverdag og flere timers daglig computerspil slog benene væk under Tina Nicolaisen, så hun i det syvende program af tv-serien Tæv Din Teenager bliver nødt til at trække stikket i to uger.

- Jeg blev grebet af det, men kunne simpelthen ikke finde tiden til det. Det gjorde mig dybt frustreret, lyder det fra Tina Nicolaisen fra Sønderborg.

Det går Tæv Din Teenager ud på: I Tæv Din Teenager kommer fem forældre på træningslejr i Counter-Strike, hvor de bliver trænet af en professionel esports-coach. Efter tre måneders træning møder forældrene deres børn i en kamp, hvor de skal se, om de kan tæve deres teenagere.

Det blev for meget

I programmet skal Tina og fire andre forældre øve sig på at spille Counter-Strike. Efter tre måneder skal de se, om de kan tæve deres teenagerbørn i computerspillet. Derfor skal der lægges et hav af træningstimer foran skærmen, hvilket var svært for Tina Nicolaisen, der arbejder som pædagogisk assistent i en børnehave og er alene med sine to børn. Samtidig træner hun landevejscykling og løb seks dage om ugen, så det var svært at finde tid til 2-3 timers computerspil om dagen.

- Det blev bare for meget. Når jeg går ind i noget, gør jeg det 200 procent, og her kunne jeg altså ikke få hverdagen til at hænge sammen, så jeg blev nødt til at melde ud, at jeg havde brug for en pause, forklarer Tina Nicolaisen.

Spillede til over midnat

Tina Nicolaisen fik ofte først mulighed for at sætte sig ved computeren kl. 21:30. Her kunne hun se, at de fire andre forældre på computerholdet havde været i gang længe og havde opnået flotte resultater – det stressede hende.

Tina Nicolaisen blev nødt til at trække sig kort fra programmet. Foto: Frank Blauenfelt, TVSYD

- Spillet er lavet sådan, at man stiger i rang, jo bedre man bliver, og det kan man meget nemt blive grebet af. Jeg blev i hvert fald frustreret over, at de andre steg i rang, og jeg ikke gjorde, fortæller Tina Nicolaisen.

Tina Nicolaisen fik løst problemet ved blandt andet at skrue ned for sin ugentlige cykeltræning, så hun fik mere tid til at spille og hurtigt kom på niveau med de andre.

- Nu kan jeg godt forstå, at de unge spiller så meget, for man bliver jo grebet af at blive bedre, sige Tina Nicolaisen.

Om det lykkedes forældrene at blive så gode, at de slår deres teenagerbørn afsløres i 12. og sidste program.