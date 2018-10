Tine og Lena klar til dyst om ære og titel

Tine Culmsee og Lena Neumann er gået i hård træningslejr. De terper bunkevis af teori om kvalme, opkast og stomi-pleje, og hele det testes i praksis på sengeliggende skuespillere.

Hvert år konkurrerer elever fra erhvervsskolerne i Danmark for at finde de nye danmarksmestre inden for skolernes mange fagområder. SOSU-skolerne stiller op til DM i SOSU Skills.

SOSU-assistenterne Tine Culmsee og Lena Neumann træner i disse dage på livet løs med samtale, seng og stomipose for at blive helt klar til konkurrencen på torsdag i Horsens, hvor de skal bevise, at de er Syd- og Sønderjyllands SOSU-assistenter.

De øver både teori med lærebøger derhjemme og træner praksis med hinanden på skolen.

Det er ligesom ude i virkeligheden, der ved du heller aldrig, hvad du kommer ind til. Tine Culmsee og Lena Neumann, SOSU-elever, Aabenraa

- Træning i god pleje er ligesom at lære at binde snørebånd. De første 89 gange er de enten for løse, ellers er løkkerne ikke lange nok, men så kan man det pludselig, siger Birgit Brockhattingen, der er lærer på Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa og træner for Tine og Lena.

Det er ikke på forhånd kendt, hvilke opgaver, som de skal udføre under konkurrencen - de kender kun patienten.

- Det er ligesom ude i virkeligheden, der ved du heller aldrig, hvad du kommer ind til. På torsdag skal vi støtte og bakke hinanden op og så sørge for en god kommunikation indbyrdes, siger Tine Culmsee og Lena Neumann i en pause under deres træning.