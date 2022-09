Tobias og Alva lærer om modstandsbevægelsen i nyt spil: - Man får respekt for byen

Spillet hedder 'Gerda - A Flame in Winter' og handler om den tyske besættelse af Danmark. Et emne, som Tobias Jensin-Vindstrup har et særligt blødt punkt for.

- Jeg elsker at nørde historie, og særligt 2. Verdenskrig har jeg altid nydt at udforske, siger han.

Ven eller fjende?

Spillet foregår i den sønderjyske by Tinglev. I den virkelige verden er det også her, at Tobias Jensen-Vindstrup og Alva Blichfeldt Lindby begge går på Den Tyske Efterskole, og derfor har TV Syd bedt de to elever om at prøve spillet af.

- Det er et godt spil, der giver en god stemning, når man spiller det, siger Tobias inden Alva bryder ind:

- Og så er det jo ret fedt, at det foregår her i Tinglev. Så får man pludselig øjnene op for den historie, byen rummer, siger hun.