Tirsdagens overblik: Sådan bliver dagen

I dag overtager Forenede Service rengøringen i Varde Kommune. Omkring 130 interesserede dukkede op mandag, da der var ansættelsesamtaler. Forenede Service skal bruge omkring 70 ansatte. Det sker, efter at Varde Kommune opsagde aftalen med firmaet, der hidtil har stået for rengøringen.

Syd- og Sønderjyllands Politi og de otte kommuner i politikredsen går sammen om at gøre det vanskeligere for kriminelle at sælge tyvekoster på nettet. Det sker med en ny en webside, der hedder stop-e-hæleri.dk. Den fokuserer på at gøre det trygt for borgerne at købe brugt på nettet.

Naturstyrelsen Sønderjylland åbner i dag officielt en ny indhegnet hundeskov i Torp Plantage syd for Aabenraa på cirka 10 hektar. Her inviterer Naturstyrelsen til åbningen, som er klokken 12 i dag, hvor der er mulighed for at gå den første tur i hundeskoven.

De to lokale politikredse melder om en fredelig nat. En patrulje fra Syd- og Sønderjyllands Politi stoppede i Esbjerg en bilist uden kørekort. Da det ikke var første gang, at han blev stoppet i samme bil uden kørekort, har politiet nu beslaglagt bilen med henblik på konfiskation.

Det er en kølig og klar morgen, hvor vejene kan være glatte på udsatte steder. Ellers er der ingen meldinger om trafikale problemer. Husk, at du altid kan følge de helt aktuelle meldinger om biltrafikken på trafikinfo.dk, busruter på sydtrafik.dk og Midttrafik samt for tog hos DSB og Arriva.

Tirsdag tørt og først en del sol, men i dagens løb mere skyet vestfra. Efter en kold morgen stiger temperaturerne til mellem tre og seks graders varme. Let til frisk vind fra nordvest, senere vest.

