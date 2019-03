Tirsdagens overblik: Sådan bliver dagen

For 12. år i streg afholdes der Tegnefestival i Horsens, hvor 3.500 børn og unge forventes at deltage over de næste dage. Festivalugen byder på en række workshops inden for tegning, papirklip, animation og arkitektur og afsluttes med DM i Tegning for de 9 til 22-årige på Horsens Kunstmuseum på lørdag. Det er Billedskolen Horsens og Horsens Kommune, som sammen laver festivalen.

På Sygehus Sønderjylland i Aabenraa arbejder den 68-årige ortopædkirurg Jens Ole Laursen, og han ingen planer om at gå på pension. Tværtimod. Jens Ole Laursen har netop skrevet en ph.d.-afhandling om en ny måde at operere knæ på. TV SYD er med til at hans ph.d.-forsvar og taler også med Leif Heinsvig, som er en af de patienter, der først fik den nye behandling, og hvis knæ stadig holder.

Horsens kommune har besluttet at beskære kraftigt på kommunens plejecentre. Det er en gruppe af byens borgere vrede over, og de har nu arrangeret et protestmøde i dag klokken 14 på Åparkcentret i Løvenørnsgade 21. Kommunens ældre- og sundhedschef Tage Carlsen vil være med til mødet og besvare spørgsmål.

I dag får børnene i Julemærkehjemmet i Kollund besøg af fire verdensmestre. Anders Zachariassen, Rasmus Lauge, Lasse Svan og Simon Hald fra det danske håndboldlandshold spiser først frokost med børnene og håndboldhygger derefter med dem.

Absolut fred og ro. Sådan lyder den samstemmende melding fra vagtcheferne i de to lokale politikredse tidlig tirsdag morgen.

DMI melder om risiko for pletvis glatte veje tirsdag morgen. Husk, at du altid kan tjekke biltrafikken på trafikinfo.dk, busruter på Sydtrafik og Midttrafik og tog hos DSB og Arriva.

Efter en noget kølig nat, hvor der flere steder har været ned til tre graders frost, bliver tirsdagen mest skyet, og fra omkring middag kommer der regn vest fra, der en overgang kan gå over i slud eller tøsne. Temperaturen vil ligge på mellem 2 og 6 graders varme, og vinden tiltager som dagen skrider frem.

Tak, fordi du læste med.

Med venlig hilsen

Ernst Møller