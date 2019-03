Tirsdagens overblik: Sådan bliver dagen

I dag åbner kunstudstillingen "AD! hvad er det jeg har siddet i?" på Vejle Kunstmuseum. Den er mest tænkt til børn, men alle er velkomne. Kunstneren Ulla Hvejsel har sat bagdelen i forskellige ting i naturen, som har sat et aftryk på hendes hvide bukser. Formålet med udstillingen er at begejstre børn og unge, der skal gætte, hvad kunstneren har siddet i.

Vuggestue i Stepping får doneret to el-ladcykler med hynde og hjelme. Elcyklerne skal bl.a. gøre det lettere at komme på biblioteket, der ligger i Christiansfeld - 10 kilometer væk.

Folketingsvalget er lige om hjørnet, og det samme er Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund. Hun besøger nemlig Vejle, Rødding og Vojens, hvor hun vil fortælle, hvad hun står for, hvad Nye Borgerlige mener, og hvorfor partiet vil i Folketinget.

Vejdirektoratet skyder lige nu en kampagne afsted, hvor de opfordrer bilister til at huske at holde afstand til de forankørende - alt for mange ulykker sker nemlig fordi, der køres for tæt.

Der har været udbredt nattefrost, og saltbilerne har kørt. Pas på de pletvis glatte veje.

Du kan altid tjekke biltrafikken på trafikinfo.dk, busruter på Sydtrafik og Midttrafik og tog hos DSB og Arriva.

Tirsdagen bliver tør med nogen eller en del sol. Temperaturen når op mellem fem og ni grader, og vinden bliver svag til jævn fra nordvest, ved Vadehavet er der i begyndelsen af dagen udsigt til frisk vind, som i løbet af dagen drejer mod vest.

