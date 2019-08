Årets travleste flyttedag: Titusinder skifter hjem

Studiestart er den primære årsag til, at 1. august er årets helt store flyttedag. Især de unge skifter bolig

I dag skifter titusinder af borgere rundtom i landet boligen ud med en ny. 1. august er nemlig årets travleste flyttedag, viser tal fra Danmarks Statistik.

August er også den måned, hvor absolut flest danskere skifter bolig. I 2018 flyttede 94.000 borgere i august.

Og 36.500 af disse flytninger - svarende til 39 procent - fandt sted den første dag i måneden.

Bofællesskaber hitter

Ifølge Danmarks Statistik er forklaringen, at en stor del af de unges flytninger sker i forbindelse med studiestart på uddannelsesinstitutioner i august.

Hos findroommate.dk, hvor boligsøgende og udlejere mødes, mærker de, at hele juli bygger op til den store flyttedag. Ifølge Kristian Matthes, direktør og stifter af findroommate.dk, er flere unge begyndt at tilvælge bofællesskabet de senere år.

- For det første er det blevet lettere tilgængeligt, og jeg tror også, at især unge ser sig nødsagede til at gøre det, hvis de vil have et sted at bo - i hvert fald i de store byer.

- Det er nødvendigt at bo sammen med andre, hvis man vil opnå en lavere husleje. Og så tror jeg også, at der er mange, der får øjnene op for, at det ikke er så farligt at bo sammen med andre mennesker, siger Kristian Matthes.

Flest flytninger til største byer

Hans råd til dem, der gerne vil bo i et bofællesskab, er hurtigt at få lavet nogle klare husregler.

- De gængse husregler skal være på plads, så der ikke opstår ubehagelige situationer eller oplevelser. Og så skal man være åbensindet, siger Kristian Matthes.

I gennemsnit finder der knap 90.000 flytninger sted i august. De fleste flytninger i 2018 mellem kommuner gik til de store byer som København og Aarhus.

Det er generelt især de unge, der flytter rundt i det ganske land. Personer mellem 20 og 24 år flyttede oftest bolig i 2018. De stod for 21 procent af alle årets flytninger, mens de 25-29-årige stod for 16 procent af flytningerne.