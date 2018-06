Tjek køreplanen: Fortsat aflyste tog efter mange sygemeldinger

Sygefravær, som DSB anser for maskeret arbejdsnedlæggelse, fortsætter over weekenden. Det betyder mange aflyste regionaltog. Frem til mandag er regionaltogene mellem Aarhus og Esbjerg via Fredericia aflyst. Det samme gælder mellem Fredericia og Odensen.

Usædvanligt mange lokoførere er fortsat sygemeldte hos DSB fredag og hen over weekenden. Torsdag oplyste DSB, at der var tre gange så mange sygemeldinger som normalt, og at selskabet anser det for en maskeret arbejdsnedlæggelse. Siden torsdag har der ikke kørt regionaltog mellem Fredericia og Odense, så rejsende skal fortsat lørdag og søndag med busser på denne strækning. Lørdag og søndag kører regionaltogene mellem Aarhus H og Esbjerg via Fredericia ikke. Aarhus H - Fredericia: Her skal du med InterCity og Lyntog

Fredericia - Kolding: Her skal du med InterCity og Lyntog

Kolding - Esbjerg: Her skal du med Togbus - Se køreplanen her. Særligt for Hedensted, Brejning, Børkop og Taulov:

Øvrige tog - InterCity og Lyntog - vil standse ekstraordinært på disse stationer. Se de opdaterede rejsetider på Rejseplanen.