Togbøvlet mellem Esbjerg og Kolding fortsætter hele ugen

På grund af fejl på kørestrøms-anlægget på strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov vil der fra mandag morgen og resten af ugen køre færre tog end normalt mellem Esbjerg og Kolding.

Læs også Intercity-tog er aflyst i weekenden

Fra mandag morgen og de næste dage kører regionaltogene på strækningen mellem Esbjerg og Fredericia/Aarhus. Der vil desuden være to Intercity-afgange fra Esbjerg mod København tidlig morgen og to afgange fra København mod Esbjerg om eftermiddagen, mens de øvrige Intercity-afgange til og fra Esbjerg er aflyst.

Banedanmark opdagede onsdag en mulig fejl på kørestrøms-anlægget på strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov. Siden har Banedanmark med teknikere fra leverandøren Siemens/Aarsleff arbejdet på at gennemgå og undersøge kørestrøms-anlægget for at finde fejlen.

- Vi har sammen med vores leverandør Siemens/Aarsleff undersøgt en lang række komponenter på hele strækningen, og vores foreløbige undersøgelser viser, at der kan være en mulig fejl på tovhjulene på selve kørestrømsophænget, der holder køreledningerne i spænd, siger Morten Buur, områdechef i Banedanmark, i en pressemeddelelse om de fortsatte problemer.

Indtil Banedanmark har fået mere viden om den mulige fejl fra Siemens/Aarsleff, kører der kun dieseltog på strækningen mellem Esbjerg og Kolding.

- Foreløbig fra i morgen og resten af ugen. I løbet af næste uge vil vi komme med en prognose for, hvornår togtrafikken kan genoptages normalt på strækningen. Jeg har fuld forståelse for, at det er til gene for passagererne, at der ikke kører det normale antal tog, og vi arbejder sammen med Siemens/Aarsleff på at løse problemet hurtigst muligt, siger Morten Buur, områdechef i Banedanmark.

De togrejsende kan holde sig opdateret på Rejseplanen og dsb.dk

Arriva er også ramt af problemer

Arriva har også problemer med at få togene til at køre denne mandag morgen, hvor flere tog er aflyst på strækningen mellem Skjern og Esbjerg og mellem Esbjerg og Ribe. Se de aktuelle meldinger fra Arriva her.