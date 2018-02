Tjek TV SYDs serie om at være ung og flytte hjemmefra

TV SYD har lavet en serie, der handler om at flytte hjemmefra. I programmet 'Flyttekassen' kigger de to unge værter Mathilde og Frederik på, hvordan det er at skulle stå på egne ben.

Alle ni afsnit af 'Flyttekassen' kan ses når som helst på TV SYDs Youtube-kanal.

Lige den der med selvangivelsen, den har jeg nok ikke haft så godt styr på, da jeg flyttede hjemme fra, siger Frederik Juul, der er 22 år gammel og har boet ude i 3 år. Frederik Juul, 22 år og har boet ude i 3 år

Hvad er en rawplugs, kan jeg tørretumble mit tøj og hvordan får jeg venner i min nye by?

Det og en lang række andre emner tager de to værter Mathilde og Frederik op i TV SYDs serie om at flytte hjemmefra. Hvor mange penge man skal lægge til side til mad om måneden, og hvordan man får styr på både det sociale liv og tøjvask.

Jeg tog på højskole for at prøve at bo hjemmefra, men samtidig var det mere trygt end at bo selv fra første dag, Mathilde Eriksen, 20 år Mathilde Eriksen, 20 år, har boet ude i 6 mdr.

Frederik og Mathilde deler også erfaringer fra deres eget liv.

- Lige den der med selvangivelsen, den har jeg nok ikke haft så godt styr på, da jeg flyttede hjemme fra, siger Frederik Juul, der er 22 år gammel og har boet ude i 3 år.

Den anden vært, Mathilde Eriksen, er 20 år gammel og skal til at flytte hjemmefra efter sommerferien. Hun har taget tilløb med et højskoleophold.

- Jeg tog på højskole for at prøve at bo hjemmefra, men samtidig var det mere trygt end at bo selv fra første dag, forklarer hun.