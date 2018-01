Tøj med reflekser kan redde liv

Med en godkendt refleks på tøjet kan du ses mindst 140 meter væk. Dermed mindskes din risiko for at blive ramt af en bil i mørket med hele 85 procent.

Forskning fra Aalborg Universitet og TrygFonden viser, at cyklister og fodgængere kan nedsætte risikoen for at blive kørt ned med hele 48 procent, hvis de tager tøj på med pangfarver.

Med en godkendt refleks på tøjet kan man ses mindst 140 meter væk, og dermed mindskes risikoen for at blive ramt af en bil i mørket med 85 procent.

Der er i dag masser af muligheder for at få tøj og løbetøj med reflekser på, så man kan ses i mørket. En udvikling man hilser velkommen hos politiet:

- Når vi taler om de voksne, så er deres nye løbetøj med reflekser, og de er derfor stærkt synlige. Og alt hvad vi kan gøre, for at gøre os synlige og reflekterbare, det er en hjælp for andre i trafikken, siger Søren Knudsen, Operativ chef for færdselsafdelingen, Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD.

For at passe på sig selv på en mørk landeveje, er det en god ide, at tage tøj med reflekser på. Foto: Ole Møller, TV SYD

Mette Møller fra Sport 24 i Kolding viser i videoen et udvalg af forskelligt løbetøj og tilbehør, der kan være med til at gøre både fodgængere og løbere synlige i mørket:

- Vi har for eksempel en vest, som man kan trække ud over sin jakke. Der er gode reflekser på både foran og bag på. Det er sådan en vest, der kan indstilles, så den passer alle, - både mænd og kvinder.

En anden oplagt mulighed for at lyse op i mørket er et armbånd med lys i.

- Det kan bruges af både mænd og kvinder, og om man går eller løber. Den har en god virkning ved den både har lys og refleks, fortæller Mette Møller.

