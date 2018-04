Tønder-borgmester: De lyttede til os

Tønders borgmester var i dag til møde med Social-, Indenrigs og Børneudvalget. De diskuterede den centrale enhed, der skal forhindre proformaægteskaber.

I dag besøgte Tønders borgmester Henrik Frandsen (V) Christiansborg sammen med borgmestrene fra Fanø, Ærø og Langeland.

De havde nemlig bedt om et møde med folketingets Social, -Indenrigs og Børneudvalg, der har foreslået, at der oprettes et centralregister, der skal være med til at forhindre proformaægteskaber ved, at udenlandske par personligt skal møde frem og lade sig registrere, før de kan blive viet.

Et forslag, som Henrik Frandsen ikke håber, bliver til virkelighed.

- En central enhed gør, at det bliver væsentligt mere bureaukratisk. Det gør også, at man ikke får folk til at rejse til Tønder for at blive viet. Min frygt er, at man vælger at blive viet i den kommune, hvor den centrale enhed ligger, siger borgmesteren.

Tønder Kommune havde sidste år cirka 1900 vielser, og de mange vielser betyder både omsætning i kommunen samt kommunale og private arbejdspladser.

- Vi oplevede i dag et udvalg, der var meget interesseret, lyttende og som stillede spørgsmål til os. Vi fik mulighed for at fremføre de synspunkter, vi har omkring oprettelsen af en central enhed til prøvelse af vielser, siger Henrik Frandsen.

Henrik Frandsen oplevede ved mødet, at de fire borgmestre trængte igennem med deres budskab.

- Det, at vi er taget herover i dag kan betyde, at man nu træffer en beslutning på et mere oplyst grundlag, siger han.