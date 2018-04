Tønder chatter tæt på de unge

Det kan være svært at tale ansigt til ansigt om svære ting. Derfor åbnede Tønders rådgivningscenter og SPP i dag op for digital rådgivning

Viserne nærmer sig 15.30 og to medarbejdere sidder klar ved tasterne i rådgivningscenteret i Tønder. Det er første gang, at de skal chatte med de unge.

- Der kan være ting, som det er så følsomt at tale om, at selv det at ringe i telefonen er for svært, forklarer socialkonsulent Mai Jørgensen. Hun er en af de medarbejdere, der fremover bemander chatten.

Tønder bliver med åbningen af chatten den 12. kommune som er del af Cyberhus.dk, der er en chatportal med rådgivning til unge. Portalen er drevet af frivillige men kommuner kan melde sig til og have deres egne medarbejdere til at sidde klar med lokal rådgivning.

- De lokale rådgivere har et bedre indblik i hvilken hjælp man kan få i netop deres område, og derfor kan de noget særligt, forklarer afdelingsleder Ina Lorenzen Kier fra Rådgivningscenter Tønder.

Et par hurtige klik på siden og så kan man i bestemte tidsrum chatte med de lokale rådgivere. Og det er i stigende grad populært. Da siden åbnede i 2016 havde de 398 samtaler i hele landet og sidste år var det tal oppe på 603. Det tal ser ud til at stige endnu mere i år, hvor 345 chat-samtaler allerede har fundet sted.

I Tønder blev den første chatsession også populær. Fem unge var forbi til en anonym snak med de to rådgivere.

