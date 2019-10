Tønder er landets vådeste sted

Hvis du synes, der er faldet meget regn den seneste halvanden måned, så har du helt ret – specielt hvis du bor i sydligste del af Jylland.

- Vi er halvvejs igennem efteråret, og Syd- og Sønderjylland har fået over den normale mængde efterårsnedbør, siger Anders Brandt fra TV 2 Vejret.

I september måned og oktober indtil i dag er der på landsplan faldet 214,6 millimeter regn, hvilket er 58 millimeter mere end normalen for de to måneder til sammen.

I Tønder er der faldet endnu mere regn. Her faldt der i september 205,3 millimeter nedbør, mens der i oktober er faldet 126,3 millimeter nedbør indtil videre. Det er over dobbelt så meget, som der normalt falder på landsplan i samme periode.

Nedbørsmængderne i september og oktober (indtil nu). Kilde: DMI. Foto: Benjamin Nielsen, TV SYD

Vi betaler prisen for efterårsvarme

En del af forklaringen på den rekordstore mængde nedbør, skal man finde nord og syd for Danmarks grænser. Danmark ligger lige for tiden i et meteorologisk smørhul.

- Det er ved at blive vinter og koldt nord på, mens det lige nu er uforholdsmæssigt varmt over Middelhavet, det er en meget stor kontrast, og der ligger vi lige midt imellem. Vi har oplevet flere gange de seneste syv dage, at vi får varme efterårsdag med temperaturer op til 17-18 grader, fordi vi får et pust med varm luft sydfra, men vi betaler prisen bagefter når regnen kommer, siger Anders Brandt