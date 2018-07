Tønder Festival uddeler 1,6 millioner kroner til kultur

I februar måned kunne Tønder Festival Forening melde et rekordstort overskud ud fra Tønder Festival 2017. Det store overskud betyder, at der i år bliver uddelt 1,6 millioner kroner til andre kulturelle oplevelser.

Sidste års festival i Tønder overgik alle forventninger. Billetsalget var fem procent højere end i 2016, og de mange gæster betød øget omsætning på festivalpladsen.

Det gode årsresultat er med til at styrke festivalen, og det betyder også, at Tønder Festival Forening i 2018 kan udlodde et rekordstort beløb på 1,6 millioner kroner til almennyttige formål, som kommer kultur- og musiklivet fortrinsvis i Tønder Kommune til gode.

- I bestyrelsen glæder vi os over, at overskuddet kan bidrage til et spirende kulturliv i Tønder Kommune, og vi ser frem til at se projekterne rulle sig ud de kommende år, siger formand for Tønder Festival Forening, Bo K. Ludvigsen i en pressemeddelelse.

Dette års Tønder Festival lfinder sted den 23.- 26. august.