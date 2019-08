Se video: Tønder Festival vil være bæredygtig

Vindenergi, affaldssortering og miljøvenligt engangsbestik. Tønder Festival er sprunget med på den grønne bølge

Tønder Festival vil gøre en indsats for miljøet. Projektleder Mikael Sort mener, at festivalen som et samlingssted for mange mennesker har et ansvar. Hør ham i videoen fortælle om fem af de bæredygtige tiltag på festivalen.