Tønder skabte sort sol i Kolding

Håndboldens gigant blev fældet af lillebror. På tirsdag kan KIF Kolding risikere at rykke ned.

Tirsdag aften fyldte 4000 tilskuere næsten Sydbank Arena til håndbolddrama i Kolding. Det var en af flere kampe om, hvem der må spille i herrehåndboldens bedste række i næste sæson.

Det var storebror KIF Kolding, den mest vindende klub gennem tiderne, imod Tønder, som har en langt mere beskeden rekordliste.

Men fortiden tæller ikke i sport, og de veloplagte marsklændere gjorde alt for at skabe sort sol i Kolding.

Syv mål foran

Tønder scorede kampens første mål. Det rødtrøjede udehold så ikke ud til at lade sig distrahere synderligt af den elektriske stemning, og især Lasse Nikolajsen var i hopla.

Allerede efter 10 minutter havde han scoret fem gange, og Tønder var foran 7-5. Da Tønder efter godt 13 minutter var foran 10-6, tog KIF Koldings træner Lars Rasmussen kampens første time out. Gode råd var dyre.

Der var stadig masser af tid, men det så ikke godt ud. Da Tønder efter 22 minutter kom foran med hele syv mål, bredte tvivlen sig for alvor hos hjemmeholdets forvænte fans, selv om de stadig klappede, truttede og trommede.

We Will Rock You

Måske tvivlede hjemmeholdets spillere også. Måske lå arven og de fyldte pokalskabe i baghovedet. Men de gav ikke op, og især den islandske profil Olafur Gustafsson spruttede af lava og blev kåret til dagens spiller.

Lige inden pausen blev tøndringernes føring trods alt begrænset til fire mål, og "We Will Rock You" rungede i højttalerne.

Så der var tændt et lille håb, der voksede sig større 16 minutter ind i 2. halvleg, da Kolding reducerede til 18-20. Håndbold vindes med hænderne, men også oppe i hovedet.

Kort efter fik Tønder smidt Rolf Ravn ud, og den sorte sol var ved at lette fra Kolding i det 20. minut, da Andreas Flodman udlignede til 21-21.

Tønder buldrer mest

Men tøndringerne var dygtige og mentalt stærke nok til at komme på vingerne igen. Udeholdet scorede de to næste mål, og målvogteren Christian Trans tømrede målet til, indtil KIF tre minutter før tid reducerede til 22-23.

I højttalerne sang Coldplay om en himmel fuld af drømme, men det er udeholdets spillere, som drømmer sødest i nat. Kampen endte med en udvisning og et nederlag på 23-25.

Lige efter kampen løb KIF-spillerne direkte i omklædningsrummet, mens vinderholdet stod med brede smil og solede sig i triumfen.

Solnedgang på tirsdag?

Håbet er dog ikke ude, garanterede hjemmeholdets Mathias Daugård, til TV SYD.

- Det er hårdt at stå her nu, og vi har gjort det sværere for os selv. Vi laver for mange fejl i dag. Men vi står godt i forsvaret, og hvis vi kan afslutte bedre på tirsdag, så vinder vi dernede, sagde Mathias Daugård.

Holdene spiller bedst af tre, og tirsdag mødes de to igen i Tønder.

