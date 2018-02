Kommune skyder 250.000 kroner i slogan

Enhver kommune med respekt for sig selv har tilsyneladende et slogan. Nu vil også Tønder finde et, der kan skabe opmærksomhed og tiltrække indbyggere.

Langt de fleste kommuner i TV SYDs sendeområde har et slogan. Et slogan kan være med til gøre opmærksom på en kommune, og forhåbentlig også tiltrække nye borgere.

Nu skal også Tønder Kommune have et slogan. Det er Tønder Vækstråd, som har fået ideen, og kommunen støtter initiativet med 250.000 kroner. Slogannet skal hjælpe til at fremme interessen for kommunen, så der forhåbentlig kommer flere tilflyttere til området.

- Vi kan se, at andre kommuner har succes med slogans i form god og effektiv branding. Vi ser også flere steder, at et slogan ligefrem kan inspirere til nye udviklingsmuligheder. Vi vil derfor som kommune meget gerne støtte op om Vækstrådets indsats, og vores håb er, at både Vækstrådet, Tønder Kommune og selvfølgelig også lokale virksomheder og andre vil kunne se sig selv i det slogan, der udvikles, så vi alle i en eller anden grad vil kunne gøre brug af det. Derfor er der også lagt op til en proces, hvor mange vil blive involveret, siger kommunaldirektør Klaus Liestmann.