Sønderjysk kommune trodser tendens - her er boligpriserne steget næstmest i hele landet

Ingen grænse mod syd

En del af forklaringen på prisstigningerne i Tønder Kommune, mener seniorøkonom hos Sydbank Mathias Dollerup Sproegel, skal findes hos udenlandske købere.

- Tyskerne er blevet glade for at komme til Sønderjylland. Jeg hører både, at vi i Danmark har et bedre sundhedssystem, og flere familier oplever nok, at de kan få mere for pengene i Sønderjylland end i for eksempel Flensborg, siger han.