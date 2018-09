Tønder vil være årets handelsby 2018

25 byer kæmper om at bliver årets bedste handelsby og i Tønder tror de på, at de har en chance for at løbe med prisen.

Et unikt sammenhold mellem butikkerne og masser af frivillige timer er opskriften på glade kunder, hvis man spørger handelsstandsforeningens formand i Tønder, Anders Jacobsen.

- Hvert år lægger vores medlemmer mange timer frivillige timer i at pynte op til julebyen og arrangerer forskellige temaaftner. Rundt regnet, så svarer det til at vi sparer omkring en million kroner på ting som at sætte julelys op, siger Anders Jacobsen. Ud over at være formand for handelsstandsforeningen så driver han også selv forretning i byen.

Ejeren står bag kassen

Som mange andre forretningsejere i Tønder, så er det også ejeren selv, der står bag kassen i forretningen Christian X, der sælger te, kaffe og vin. Her deles mor og datter om tjansen.

- Det gør nok en forskel, at det er ejerne selv, der ofte står i butikkerne her i Tønder. Det giver en anden energi og service, siger Lotte Lützen. Hun er anden generation i forretningen.

Det nære sammenhold mellem forretningerne, frivilligheden og ejerne bag kassen, er den opskrift som skal sikre Tønder titlen som årets handelsby.

- Når man ikke bare er ansat, men flere generationer står sammen om en forretning, så skaber det et andet drive, forklarer Anders Jacobsen.

Tre generationer af rødt hår serverer fadøl

Et af de steder, hvor man kan møde flere generationer under samme tag, er på Klostercafeen i byens centrum. I en gammel bygning, der viser byens historie er også en anden historie. Historien om en familie, der elsker at arbejde sammen.

- Min søn på fem år er så stolt over, at han uden problemer kan skænke en fadøl, griner Sandie Jørgensen mens familiens nyeste medlem, en lille pige med familiens røde hår, ligger i hendes arme. Bag hende står mor i cafeens køkken og hendes far kigger frem fra døråbningen ind til et af cafeens spiserum.

Sandie Jørgensen var selv 14 da hun startede i branchen.

- Det er en livsstil, der betyder alt. Vi er en iværksætterfamilie helt fra da min bedstefar havde en pølsevogn på torvet. Vi er vant til, at der skal ske noget, og gerne indenfor madvarer, griner Sandie Jørgensen.