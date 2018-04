Tønders borgmester tager til København for at kæmpe for vielser

Torsdag sætter borgmester Henrik Frandsen (V) kursen mod Christiansborg, hvor han sammen med flere borgmestre vil kæmpe for, at et centralregister, der skal forhindre proformaægteskaber, ikke kommer til at ligge i hovedstaden.

Vi er enige i, at proformaægteskaber skal stoppes. Men vi mener også, at kommunerne kan løfte opgaven med at kontrollere, om vielserne er proforma og afvise vielser, hvis det er tilfældet. Henrik Frandsen, borgmester, Venstre, Tønder

Torsdag tager borgmester Henrik Frandsen (V) til Christiansborg, hvor han sammen med borgmestrene fra Fanø, Ærø og Langeland skal mødes med Folketingets Social, -Indenrigs og Børneudvalg.

Borgmestrene har bedt om et møde med udvalget, der har foreslået, at der oprettes et centralregister, der skal være med til at forhindre proformaægteskaber ved, at udenlandske par personligt skal møde frem og lade sig registrere, før de kan blive viet.

Borgmestrene frygter, at hvis sådan et register kommer til at ligge i København, så vil mange af de mellem 10.000 og 13.000 udenlandske par, der vælger at gifte sig i Danmark, også vil vælge at lade sig vie i København.

Tønder Kommune havde sidste år cirka 1900 vielser, og de mange vielser betyder både omsætning i kommunen samt kommunale og private arbejdspladser.

- Vi er enige i, at proformaægteskaber skal stoppes. Men vi mener også, at kommunerne kan løfte opgaven med at kontrollere, om vielserne er proforma og afvise vielser, hvis det er tilfældet, siger borgmester Henrik Frandsen.