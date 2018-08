Tørke og høje temperaturer har givet travlhed hos politiet

Politiet kan mærke den usædvanlig varme sommer i form af særlig to forseelser, der er vejrafhængige.

Bål og høj musik i de hede sommernætter. Det har været en fast del af politiets dagligdag de seneste fem uger, viser helt friske tal fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

I ugerne 27-31 har politiet sigtet 61 personer for overtrædelse af forbuddet mod afbrænding - det vil sige alt fra brug af ukrudtsbrændere til bål, afbrænding af haveaffald og brug af kulgrill i den knastørre natur.

I de samme fem uger er der anmeldt 87 tilfælde af det, som politiet kalder musik til ulempe. Det dækker over alle former for fester, hvor naboer og andre ikke kan sove for støj fra glade mennesker og musik til festen.