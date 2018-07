Tørke sender dobbelt så mange øko-køer til slagtning

Økologiske landmænd er tvunget til at sende deres dyr til slagtning. Tørken betyder, at der mangler foder. Sidste år slagtede Danish Crown omkring 200 økologiske køer om ugen. Denne sommer er tallet oppe på 400-500.

Landmænd er for alvor ramt af tørken lige nu.

Flere landmænd er denne sommer tvunget til at sende deres økologiske kvæg til slagtning.

- Normalt plejer landmænd at have deres økologiske malkekøer på græs om sommeren, men der er ikke nok næring i den græs, der er tilbage lige nu, fortæller Jens Hansen, der er pressechef i Danish Crown.

Sidste år blev omkring 200 malkekøer sendt til Danish Crowns kreaturslagteri i Holsted om ugen i sommermånederne, men denne sommer er tallet dobbelt så højt.

Lige nu sendes mellem 400 og 500 økologiske køer til slagtning hver uge.

- Det er selvfølgelig op til den enkelte landmand at vurdere, hvad han vil gøre. Det er muligt at købe foder til dyrene, men mange har ikke penge til at købe for, siger Jens Hansen.

