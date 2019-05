Tog i flammer på stationsområde

Ved fem-tiden fredag morgen brød flere togstammer i brand på et rangerområde nær banegården i Fredericia.

Branden på rangerområdet i Norgesgade ligner meget den, der blev påsat i flere tog på samme område kort før jul. Dengang blev flere unge mennesker sigtet for ildspåsættelse.

- Vi ved endnu ikke om denne brand også er påsat, men den ligner til forveksling den sidste år, siger vagtchef Halfdan Kramer fra Sydøstjyllands Politi til TV SYD.

Brand i Fredericia. Branden er nu slukket. Der vil dog foresat være kontrol af brandstedet. Afspærringen opretholdes derfor på området. Mvh. Vagtchefen. — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) May 17, 2019

Brandvæsenet forsøgte at slå ilden hurtigt ned for at undgå den samme kraftige røgudvikling over byen som man så sidst. Branden er endnu ikke slukket ved halv syv-tiden fredag morgen, men den er under kontrol. Der vil være efterslukning i området det meste af formiddagen, oplyser vagtchefen.

- Vi er ikke informeret om, at der skulle være asbest eller andre giftige materialer i vognene, så vi anser ikke røgen for at være giftig, siger Halfdan Kramer.

Politiet kender som sagt ikke årsagen til branden endnu, men hører gerne fra folk, der skulle have observeret noget i området i løbet af natten til fredag.