Tog på festival på sin afdøde mors billet: Der har været kriser undervejs

Louise Rolfsted fra Lindved tog på festival for at hylde sin afdøde mor – nu er hun hjemme igen efter nogle hårde dage.

- Det er gået fint, men det har været hårdt følelsesmæssigt.

Ordene kommer fra 32-årige Louise Katharina Rolfsted, som denne weekend har tilbragt fire dage på Jelling Musikfestival i skyggen af det faktum, at det var hendes mor, der skulle have været der – ikke hende selv.

Vi har været ramt af nogle kriser undervejs alle tre. Det blev meget virkeligt for os alle, mens vi var der, at hun manglede. Louise Katharina Rolfsted, restaurantchef, København

Louise Rolfsteds mor, Lilian Rolfsted, døde den 27. december 2017 af brystcancer. En sygdom, hun havde kæmpet imod i fem år.

Da den 52-årige Lilian Rolfsted købte billet til festivalen den 1. december, var det på trods af en cancer, der havde bredt sig til hjernen, og som betød, at hun på det tidspunkt var lammet i benene.

- Men min mor håbede til det sidste, og Jelling Musikfestival var hendes livseliksir. Hun ville gøre alt for at være med. Hendes motto var ”lev livet”, og når jeg tog afsted, var det for at hylde hende og det, hun stod for, sagde Louise Rolfsted til TV SYD under festivalen.

En måde at håndtere sorgen på

Louise Rolfsted valgte også at bruge den billet, hendes mor ikke kunne gøre brug af, som et led i sin egen sorgbearbejdelse.

- Jeg har været enormt bange for at blive ramt af et eller andet tog, der ville gøre mig enormt ked af det, og at jeg ikke kunne rejse mig igen. Og det vil jeg ikke, for det ville hun ikke have, og det er der ingen grund til. Så jeg hopper ud i det, og jeg mærker det og bliver ked af det. Men jeg skal mærke det, siger hun.

Louise Rolfsted kommer fra Lindved, men bor i dag i København. Hun var på Jelling Musikfestival sammen med sin mors venner – og sammen med sin lillebror og moderens kæreste.

- Vi har været ramt af nogle kriser undervejs alle tre. Det blev meget virkeligt for os alle, mens vi var der, at hun manglede, fortæller Louise Rolfsted i telefonen fra København.

- Det var hårdt på følelseskontoen at stå til koncerter, hvor man vidste, at hun selv ville have stået helt oppe foran. Så fik man lyst til at filme det og sende det til hende.

- Jeg er glad for, jeg tog afsted

Inspireret af sin mor har Louise Rolfsted valgt at være åben om sorgen.

- Min mor postede på de sociale medier, hvor hun var i sin sygdom. Det betød, at folk ikke gik i en stor bue udenom hende. I stedet kom de og snakkede med hende, og det er noget, jeg tager med mig.

Forud for festivalen lagde hun derfor et opslag på Facebook om, at hun var på vej i stedet for sin afdøde, elskede mor.

- Jeg er glad for, jeg tog afsted. Det er ikke, fordi jeg nu er et andet sted, end dér hvor jeg var, før jeg tog på festival, men det har været dejligt at mindes hende, siger Louise Rolfsted.

Inden afrejse skrev Louise Rolfsted dette Facebook-opslag. Jelling Musikfestival skal vide, hvad den betyder for mange mennesker, siger hun til TV SYD. Foto: Screenshot fra Facebook