Togbøvlet mellem Esbjerg og Kolding er først løst efter sommerferien

Det vil trække ud til efter sommerferien med at få el-togene tilbage på strækningen mellem Esbjerg og Kolding.Det har Banedanmark tirsdag formiddag meddelt.

En fejl i kørestrømsanlægget mellem Esbjerg og Lunderskov har nu i næsten tre uger skabt problemer for togtrafikken mellem Kolding og Esbjerg. Onsdag den 9. maj opdagede Banedanmark en mulig fejl på kørestrøms-anlægget på strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov. Siden har Banedanmark med teknikere fra leverandøren Siemens/Aarsleff arbejdet på at gennemgå og undersøge kørestrøms-anlægget for at finde fejlen.

Tirsdag formiddag holdt de to selskaber et pressemøde på Vejen Station om situationen.

- Vi har nu sammen med vores leverandør Siemens/Aarsleff undersøgt en lang række komponenter på hele strækningen. Undersøgelsen fastslår, at der er en fejl på tovhjulene på selve kørestrømsophænget, oplyste Morten Buur, områdechef i Banedanmark.

Det vil tage nogle uger at få udskiftet alle de fejlramte tovhjul, hvorfor det først bliver efter sommerferien, at der igen kan køres med el-tog mellem Esbjerg og Kolding, fastslår Morten Buur, områdechef i Banedanmark.

Elektrificeringen af strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov var færdig sidste sommer og el-togene begyndte at køre den 7. august 2017 - men de har altså nu stået stllle siden den 9. maj.

DSB har indsat dieseltog på strækningen - men der er færre gennemgående tog mellem Esbjerg og København og i det hele taget færre tog til pendlerne på strækningen.