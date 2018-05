Togbus-chauffør: Skulle egentlig have været til traktortræk

Torsdag måtte flere rejsende skifte tog ud med bus. Humørbarometeret startede i den lave ende, fortæller chauffør.

Læs også Fredag kører togene igen efter problemer

Problemer med en køreledning har betydet, at der siden onsdag middag har kørt togbusser mellem Kolding og Esbjerg i stedet for InterCity-togene og i stedet for regionaltogene mellem Fredericia og Esbjerg.

Det har blandt andet givet travlhed for Asger Thaysen, der er togbuschauffør. Han har fra morgenstunden kørt fra Esbjerg til Fredericia og tilbage igen med stop på alle stationer.

- Da vi startede i Esbjerg var humøret ikke for godt. Men det gik bedre hen ad vejen. Vi kunne nå tidsplanen, og så blev humøret løftet lidt igen, siger han til TV SYD, da han holder på stationen i Kolding.

Det er ikke kun passagerne, der har måttet lavet om i deres planer, Asger Thaysen havde også helt andre planer for sin Kristi Himmelfartsdag.

- Jeg havde ikke regnet med så travl en helligdag. Jeg skulle have været til traktortræk i Visby, så det var ikke lige her, jeg skulle have været, siger han med et smil.

Togene forventes at køre igen fra fredag morgen. Tjek rejseplanen eller DSB, hvis du skal afsted.

Læs også Problemer betyder togbusser torsdag morgen

Læs også Problemer med køreledninger: Her bliver der sat togbusser ind