Togpassagerer til Hamborg får to nye steder at stige på

Togforbindelse til Hamborg får to nye, midlertidige stop - Kolding og Padborg. Der vil være tre daglige forbindelser fra de to byer.

Koldingenserne og borgerne i Padborg kan se frem til en ny togforbindelse. Fra midten af december får de nemlig mulighed for at hoppe på et tog fra København til Hamborg, når DSB’s tysklandstrafik også får stop på stationerne i Kolding og Padborg.

Ændringen i køreplanen sker på grund af byggeriet af Femern Bælt-tunnellen. Derfor bliver de to ekstra stop også kun midlertidige, indtil togforbindelsen mellem København og Hamborg får mulighed for at køre i den kommende tunnel mellem Lolland-Falster og Slesvig-Holsten. Femern Bælt-byggeriet forventes dog først færdig i 2028, så borgerne i Kolding og Padborg kan nyde godt af de midlertidige stop i et godt stykke tid.

Togforbindelsen til Hamborg vil stoppe på stationerne tre gange dagligt, og vil supplere den allerede eksisterende forbindelse mellem Aarhus og Hamborg.