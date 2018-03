Togplan skuffer i Sønderborg

Trafikstyrelsens forslag til en ny jernbaneplan vækker ikke begejstring i Sønderborg. Nu vil byen have timedrift og bedre drift over grænsen.

Lige nu arbejder Trafikstyrelsen på en ny plan for jernbanedriften i Danmark frem til år 2032. Det første forslag fra styrelsen går ikke godt i spænd med Sønderborgs planer om bedre kollektiv trafik.

Blandt andet arbejder kommunen lige nu for at blive en attraktiv studieby. Derfor vil teknik- og miljøudvalget gerne have tog hver time til Tinglev, og bedre togsamarbejde over grænsen.

Både vi og Folketinget ønsker overordnet, at flere bruger offentlig transport, og så må kravet være, at der som minimum er timedrift mellem Sønderborg og Tinglev. Formand for teknik- og miljøudvalget i Sønderborg Kommune, Aase Nyegaard

- Tog er rygraden i den kollektive trafik. Både vi og Folketinget ønsker overordnet, at flere bruger offentlig transport, og så må kravet være, at der som minimum er timedrift mellem Sønderborg og Tinglev. En frekvens som nu, hvor der er afgange og ankomster hver anden time, er ikke med til at hverken fastholde eller øge passagertallet, og det er uanset om vi taler om korte rejser eller ture til Aarhus, Odense eller København, siger formand for teknik- og miljøudvalget i Sønderborg Kommune, Aase Nyegaard i en pressemeddelelse.

I Sønderborg håber de også, at en øgede togdrift kan få flere borgere i kommunen til at stille bilen.

- Et bredt trafikbillede, som også omfatter landsbybusser, et godt net af stier, som gør det attraktivt og sikkert at cykle, samt mulighed for samkørsel til attraktive togforbindelser er andre gode alternativer til privatbilismen, men det forudsætter, at togdriften spiller med, og det gør den ikke godt nok i det forslag, der foreligger, siger formand for teknik- og miljøudvalget i Sønderborg Kommune, Aase Nyegaard.

Nu har Sønderborg Kommune sendt et hørringssvar til Trafikstyrelsen med deres ønsker for fremtidens togdrift i kommunen.