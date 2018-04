Tonstunge pæle skal bære huse og lave bæredygtig energi

18 meter lange energipæle skal bankes i jorden i et nyt boligområde i Vejle. Pælene skal både bruges til fundering af huse og samtidig lave jordvarme.

I Vejle Kommune vil vi gerne teste nye teknologiske løsninger i forbindelse med byudviklingen. Christoffer Melson, fmd., Teknisk Udvalg, (V)

I det vestlige Vejle rammes tre 18 meter lange energipæle i jorden med en rambuk onsdag 2. maj.

Pælene er en del af et forsøg, der skal vise, hvordan man kan kombinere pælefundering og jordvarme i fremtidens huse i den kommende nye Vejle-bydel Ny Rosborg.

Det er Vejle Kommune, som har indgået et samarbejde med en række virksomheder og VIA University College om et EUDP-projekt, hvor der testes nye måder, hvorpå man kan tilføre nye byer bæredygtig energiforsyning.

Ny Rosborg skal med tiden anlægges på et areal, hvor man bliver nødt til at pælefundere, når man vil opføre større byggerier.

Typiske pæle til pælefundering er lavet af armeret jernbeton. De nye energipæle er armerede jernbetonpæle, hvor der er indstøbt jordvarmeslanger.

Energipælene laves af Centrum Pæle, og skal både bære huse og lave jordvarme. Foto: Centrum Pæle

Energipælene kan udnytte jordens ressourcer ved hjælp af jordvarmeteknologi.

- I Vejle Kommune vil vi gerne teste nye teknologiske løsninger i forbindelse med byudviklingen. Derfor er det oplagt for os at indgå i et samarbejde med relevante virksomheder om dette forsøg netop her, hvor Ny Rosborg med tiden vil skyde op, siger Christoffer Melson, formand for Teknisk Udvalg, (V) i en pressemeddelelse.

Hos VIA University College finder man projektet spændende, og det er meningen erfaringerne med energipælene skal bruges i undervisningen.

- Det understøtter vores forskning inden for jordvarme og hjælper danske firmaers konkurrenceevne inden for grønne løsninger. Endvidere vil projektets resultater blive inddraget i undervisningen, således at fremtidens ingeniører bliver uddannet med den nyeste viden inden for grøn bæredygtig energi, siger projektleder Theis Raaschou Andersen fra VIA University College.