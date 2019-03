Top 5 over ting vi smider i naturen

Affaldsindsamlingen 2019 sender i denne uge flere end 30.000 børn og voksne syd- og sønderjyder ud i naturen for at samle affald. På landsplan deltager 200.000 danskere.

Hvis du smider et stykke tyggegummi i naturen, tager det fem år, før det er nedbrudt og borte. En ispind går i opløsning efter ti år, og en plastikpose kan være op til 500 år om at forsvinde fra naturen af sig selv.

Men i næste uge er der håb om, at naturen ikke selv behøver at rydde op. Affaldsindsamlingen er en landsdækkende kampagne, som i år afvikles for 14. gang og sender knap 32.000 syd- og sønderjyder ud langs grøfter og veje for at samle affald. På landsplan deltager ca. 200.000 danskere.

Sidste år blev der samlet mere end 38 ton affald langs de syd- og sønderjyske veje og gader. De mange ton bestod sidste år af blandt andet knap 28.000 aluminiumsdåser og en hulens masse cigaretskod og madpapir.

Vi smider typisk disse fem ting i naturen:

Cigaretskod: Ca. otte millioner skod havner i dagligt på gader og andre steder i naturen, hvilket gør det til det mest henkastede affald i Danmark. Skod indeholder giftstoffer og mikroplast, der udledes i miljøet. Nedbrydningstid: 1-5 år.

Aluminiumsdåser: Sidste år blev der på landsplan indsamlet flere end 100.000 dåser. Ni ud af 10 var pantfri. Hver fjerde blev fundet i Region Syddanmark. Nedbrydningstid: Op til 500 år.

Hundelorteposer: Ser man bort fra posen, som kan ligge i naturen i op til 500 år, nedbrydes en hundelort i løbet af to uger. Det kan dog undre, at en hundeejer gider samle hundelorten op for derefter at smide posen fra sig.

Lattergaspatroner: Indeholder lattergas (kvælstofoxid og dinitrogenoxid) Produceret til industrielle formål, men misbruges ofte af unge som et rusmiddel, der er en nem, billig og samtidig meget farlig måde at blive høj på. Nedbrydningstid: Mellem 500 og 1.000 år.

Mademballage: Slikpapir Burgerpapir Flasker og glas. Nedbrydningstid: Op til 1 million år.



(Kilde: Institut for Miljøvurdering og Danmarks Naturfredningsforening)

Affaldsindsamlingen Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening Deltagere nationalt: 150.000 børn og 50.000 voksne

150.000 børn og 50.000 voksne Deltagere Syd- og Sønderjylland: 24.675 børn og 7.372 voksne

24.675 børn og 7.372 voksne Antal indsamlinger: 350 skoler/institutioner og 250 andre.

350 skoler/institutioner og 250 andre. Hvor ofte: Hvert år siden 2006 - 14. gang i 2019

Tyvstart i Taps

I Taps syd for Kolding tyvstartede byens idrætsforening årets landsdækkende indsamling allerede i går søndag. Her deltog knap 20 voksne og børn fra Taps By- og Idrætsforening i den årlige indsamling af skrald, og de endte med at samle en trailerfuld af dåser, jern, flasker og rigtigt mange cigaretpakker.

Borgerne i Taps har deltaget i Affaldsindsamlingen i mange år, og de begynder en uge tidligere end de fleste andre steder i landet af to årsager.

- Vi har rykket affaldsindsamlingen en uge frem, så vi kan låne affaldstænger af kommunen samtidig med, at græsset ikke risikerer at blive så langt, at vi ikke kan se affaldet, forklarer Kai Eskelund fra Taps By- og Idrætsforening til TV SYD.

Også længere sydpå i Christiansfeld, Ribe og Bredebro gik indsamlinger i gang allerede søndag. Den store landsindsamling er officielt først næste lørdag den 31. marts. I denne uge op til finalen lørdag varmer knap 150.000 børn i skoler og dagtilbud op.

