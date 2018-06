Toppolitiker: Få nu de ledninger i jorden

Ex-minister og gruppeformand forsvarer Vestjylland og skælder ud på regeringen og Folketinget i sag om master til højspændingsledninger.

- Lad mig være klar i spyttet: Få nu de ledninger i jorden – ikke i luften!

Så klart og kontant får regeringen og Folketingets medlemmer besked om, at de er helt og aldeles på en respektløs floskel-flik-flak-vildvej, når de vil hænge 170 kilometer højspændingsledninger op gennem Vestjyllands smukke natur til gene for beboerne, småbyer og landbruget.

Og det er ikke en hr. hvem-som-helst, som rusker politikerne. Det er en af deres egne. Det er Søren Gade, tidligere formand for Venstres folketingsgruppe, tidligere minister og nuværende kandidat til Europaparlamentsvalget for Venstre.

I et læserbrev i dagens JydskeVestkysten siger han kort og godt nej tak til en elektrisk motorvej i luften fra Holstebro til grænsen ved Tønder.

-Undskyld mig, men hvad er meningen, spørger Søren Gade retorisk, og fortsætter:

Undskyld mig, men hvad er meningen ... Søren Gade, MF, Venstre

- Gang på gang kommer der den ene fine floskel efter den anden om, at vi skal passe på vores kulturlandskab, men hvad gør man så? Man beslutter simpelthen, at høje master skal skære sig gennem landskabet fra horisont til horisont, og få vores smukke natur til at krakelere.

Søren Gade opfordrer regeringen og Folketinget til at lytte til danskerne og vælgerne, hente spaden frem fra skuret og grave de højspændingsledninger ned i jorden, hvor de hører hjemme.

- At prisen på el så ikke bliver sat ned med 25 øre pr. kW, men kun med 23 øre, tror jeg, de fleste forbrugere er ligeglade med, og en ting er sikkert. Prisen for ikke at ville grave kablerne ned bliver høj for nogle partier og for nogle medlemmer af Folketinget, skriver Søren Gade (V).

Søren Gade vil have nye højspændingsledninger i Vestjyllandgravet ned. Ikke op at hænge.