Torsdag byder på snevejr og risiko for glatte veje

Et snevejr forventes at ramme den sydlige del af Jylland i løbet af torsdagen. Der kan komme op til fem centimeter sne, oplyser meteorologerne.

De seneste prognoser fra TV2 Vejret viser, at der især torsdag eftermiddag kan komme sne her i regionen. Det er en front fra Storbritannien, der passerer hen over landet og først rammer som sne, der senere går over i regn.

Temperaturen forventes også at falde til lidt under frysepunktet, derfor kan der blive glat på vejene.

Vinden tager til i løbet af dagen. Det betyder, at der er risiko for snefygning.