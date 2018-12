Torsdagens overblik: Sådan bliver dagen

I dag indleder Vejen Kommune et nyt forsøg på at gøre Skovgårdsvej lovlig. Vejen, der går gennem landmand Martin Lund Madsens marker, er ulovlig anlagt. Det har Højesteret fastslået. Kommunen tager nu ud for at besigtige stedet - denne gang med vejloven i hånden. Sidst blev det forsøgt med henvisning til lov om elektrificering af jernbanestrækninger. Læs den seneste udvikling i sagen her.

Forsvarsministeriet inviterer til nyt borgermøde om flystøj fra F-35 i Vojens-hallerne. Konsekvenser for miljøet og en status på demonstrationsflyvningen vil være nogle af emnerne til mødet.

Og så tager Kolding på sjette år i træk fat på årets lightfestival – arrangørerne venter 130.000 gæster i løbet af de kommende tre dage, hvor markante bygninger i byen vil blive lærred for fortællinger i lys og musik. Festivalen kulminerer lørdag aften med et kæmpe fyrværkeri.

Mens beboerne i Finlandsparken i Vejle holdt møde om konsekvenserne af endnu en gang at optræde på regeringens ghettoliste, sloges en gruppe unge mennesker udenfor i mørket. Politiet var massivt til stede, men har endnu ikke overblik over, hvad der udløste slagsmålet. En enkelt person er kommet lettere til skade – muligvis efter knivstik.

Og så er fem skyldnere blevet vækket tidligt her til morgen af politiet. De fem personer har ikke reageret på indkaldelser til fogedretten, og nu sidder de så i politiets varetægt og vil blive fulgt op til fogedretten, når den åbner her til morgen.

Trafikken glider som normalt. Det gælder både offentlig transport, motorveje og landeveje. Vær dog opmærksom på, at der kan være dårlig sigtbarhed på motorvejen grundet regn.

I dag bliver det skyet, diset og til tider kan det regne. Sidst på dagen vil vejret være mest tørt over den vestlige del af regionen. Temperaturen stiger i løbet af dagen til mellem 6 til 10 grader, og vinden bliver let til frisk omkring sydøst. Vinden drejer i løbet af eftermiddagen mod syd og sydvest.

Tak, fordi du læste med!

Med venlig hilsen

Karoline Lunddal Dam