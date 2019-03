Torsdagens overblik: Sådan bliver dagen

Klokken 12,30 åbnes dørene til den årlige småjobs-messe, som Horsens Alliancens Jobtaskforce står for. Her er der særligt fokus på at matche virksomheder og ledige til de såkaldte småjobs. Et job på kun få timer om ugen kan ud over løn og tilknytning til arbejdslivet også skabe nye relationer og erfaringer at bygge videre på.

Rina Ronja Kari, som er medlem af EU-parlamentet valgt for Folkebevægelsen mod EU besøger torsdag Esbjerg. I eftermiddag er hun inviteret til medlemsmøde i 3F for at fortælle om, hvordan EU-regler påvirker arbejdstagerne.

Digteren Pia Tafdrup gæster i aften Vejle Bibliotek på Verdens Poesidag. Med dagen ønsker FN at støtte og hylde sproglig mangfoldighed, at give en stærkere stemme til de mange truede sprog i verden og at skabe opmærksomhed om læsning, undervisning, skrivning og publicering af poesi over hele verden.

En brand på en landejendom på Stydingvej 4 ved Vojens begyndte ved 22-tiden onsdag aften og udviklede sig så voldsomt, at Brand og Redning Sønderjylland måtte have hjælp fra Beredskabsstyrelsen til slukningsarbejdet. Branden er torsdag morgen under kontrol, men efterslukningen fortsætter nogle timer torsdag formiddag. Ingen er kommet til skade ved branden, oplyser politiet.

Hvis du i nattehimlen over Blåvand og Vejers har observeret flere kraftige hvide lys og grønne mænd i terrænet, var det ikke invasion fra rummet - men Forsvaret, der afviklede øvelse, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Bilister skal være opmærksomme på den tåge, der ligger ud over den sydlige del af Jylland torsdag morgen.

Du kan altid tjekke biltrafikken på trafikinfo.dk, busruter på Sydtrafik og Midttrafik og tog hos DSB og Arriva.

Torsdagens vejr bliver skyet med lidt regn eller finregn hist og her. Temperaturer op mellem 7 og 11 grader. Let til frisk vind fra vest og sydvest, der sidst på dagen aftager lidt.

