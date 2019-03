Torsdagens overblik: Sådan bliver dagen

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig inviterer danske og tyske lærere og lærerstuderende til inspirations-eftermiddag om ”Grænsedragningen 1920-2020”. Inspirationseftermiddagen byder på en række oplæg og skal præsentere deltagerne for relevante undervisningsmaterialer, projekter og tiltag. Markeringen af grænsedragningen 1920-2020 vil være et stort tema i 2020. Den demokratiske grænsedragning har præget vores dansk-tyske region, og den er i dag for­billede for mange andre grænseregioner.

Ved middagstid slutter den yngste, der har sejlet Danmark rundt i havkajak, sin tur i Sønderjylland. Den 25 årige Lasse A. Bøgh - kaldet Kajak-Lasse - har tilbagelagt mere end 1.300 kilometer langs de danske kyster i løbet af de seneste 44 dage i al slags vejr.

Sønderborgs Multikulturhus er i dag rammen for et symposium med fokus på vanskelighederne med hvervning og rekruttering af mandskab og frivillige til landets redningsberedskaber.

En politibetjent fra Syd- og Sønderjyllands Politi brækkede i nat armen under en anholdelse af to dieseltyve efter en biljagt omkring Rødekro.

Ud over den sædvanlige myldretrafiks kø-dannelser og langsom trafikafvikling, så er der torsdag morgen ingen meldinger om større trafikale problemer på vejene eller med offentlig transport.

Du kan altid tjekke biltrafikken på trafikinfo.dk, busruter på Sydtrafik og Midttrafik og tog hos DSB og Arriva.

Vejret i dag begynder som det sluttede i går, gråt og trist. I eftermiddag bliver der imidlertid mulighed for at få solen at se, og temperaturen stiger fra 7 grader om morgenen helt op til 13 grader.

