Torsdagens overblik: Sådan bliver dagen

Torsdag formiddag er der pressemøde på Københavns Rådhus om Tour de France i Danmark. Løbsdirektør Christian Prudhomme bekræfter overfor fransk medier, at de tre første etaper i 2021 køres i Danmark. Tredje etape er en 170 kilometer lang etape fra Vejle til Sønderborg.

Retten i Sønderborg behandler sagen mod en mand fra Padborg, der er tiltalt for at have delt et foto på Facebook af en dødsulykke.

GF Sønderjylland hylder 15 lokale foreninger og personer, som fortjener en helt særlig tak for deres overskud og deres hjælp i lokalsamfundet.

Byggebranchens Oscar-pris går i år til tegnestuen Schønherr, der står bag betonbroen Ellipsen ved Filsø. Tegnestuen er blevet tildelt Betonelement-Prisen 2019 og Utzon-Statuetten. Prisen og statuetten får de "for deres brug af industrielt præfabrikerede betonelementer i tilblivelsen af en oval betonbro i det enestående Vesterhavske naturlandskab ved Filsø", som det hedder i en pressemeddelelse fra Dansk Byggeri.

Som vanligt er trafikken tæt på især motorvej E45 i de tidlige morgentimer, men der er ingen meldinger om uheld eller andet, der kan give forsinkelser.

Du kan altid tjekke biltrafikken på trafikinfo.dk, busruter på Sydtrafik og Midttrafik og tog hos DSB og Arriva.

Torsdag begynder skyet og diset med lidt regn af og til. I løbet af eftermiddagen efterhånden mest tørt. Temperaturer mellem fem og 10 grader - og vinden aftager til mellem svag og jævn, først fra sydvest og vest, senere nordvest og nord.

