Torsdagens overblik: Sådan bliver dagen

I dag er folk glade i landsbyen Billum mellem Varde og Oksbøl. Klokken otte åbnede REMA1000 en hel ny butik på 1200 kvadratmeter i den lille by med knap 600 indbyggere. Nu er der igen en dagligvarebutik i Billum, efter at Brugsen lukkede for efterhånden en del år siden.

I eftermiddag mødes partilederne Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti og Pernille Vermund fra Nye Borgerlige i deres første direkte politiske duel i Sønderjylland. De stiller begge op i Sydjyllands Storkreds til det kommende Folketingsvalget.

Debatten finder sted på Folkehjem i Aabenraa, det er JydskeVestkysten, som arrangerer. Alle pladser er for længst revet væk, men TV2 News sender debatten live og TV SYD bringer sammendrag klokken 19,30.

Den Jyske Sparekasse med hovedsæde i Grindsted kommer med sit regnskab for 2018. Det er sparekassens første årsregnskab efter omdannelsen til aktieselskab og børsnotering.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, (V), indvier i dag det nyrenoverede Augustenborg Slot, hvor Landbrugsstyrelsen nu har til huse efter udflytningen fra København. Efter den officielle indvielse klokken 13, vil der fra klokken 15 være åbent hus for alle interesserede.

På godt to en halv time fra kl. 23.39 til kl 02.10 i nat stoppede patruljer fra Syd - og Sønderjyllands Politi fem forskellige bilister, som alle var påvirkede at euforiserende stoffer.

To fik konfiskeret deres bil, to var allerede frakendt retten til at køre bil, og en havde ikke noget kørekort. Bilisterne blev stoppet i Esbjerg, Padborg, Sønderborg og Ribe.

Torsdag morgen er der ingen meldinger om uregelmæssigheder i trafikken. Husk, at du altid kan tjekke biltrafikken på trafikinfo.dk, busruter på Sydtrafik og Midttrafik og tog hos DSB og Arriva.

Sådan her skriver meteorologerne, når det kommer til at stå ned i stænger: Torsdag fortsat skyet vejr med regn af og til, der i løbet af formiddagen bliver en overgang mere udbredt.

Sidst på dagen er der dog udsigt til nogen opklaring med lidt sol. Temperaturerne bliver omkring 10 grader, og vinden bliver let til jævn omkring syd, der drejer til sydvest og tiltager til jævn til hård ved kysterne op til kuling.

