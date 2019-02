Torsdagens overblik: Sådan bliver dagen i dag

Fanø har ikke længere en lokal taxavognmand, så øen er uden taxier. Det vil en borgergruppe nu have ændret. For den manglende taxi-kørsel rammer de ældre og øens turisterhverv, mener gruppen og har indkaldt til borgermøde.

I dag er Valentinsdag, der bliver fejret verden over. Mange par vælger at gå ud og spise, og derfor er flere restauranter i Syd- og Sønderjylland hoppet med på kærlighedsvognen og tilbyder særlige retter til dagen.

Hvis du har vinterferie, har du stadig nogle dage til at opleve de mange vinterferie-arrangementer i Syd- og Sønderjylland. Besøg for eksempel Givskud Zoo, Geografisk Have i Kolding, Vadehavscentret eller Lego House i Billund, der alle byder på særlige aktiviteter i uge 7.

Onsdag aften kunne Syd- og Sønderjyllands Politi anholde den formodede gerningsmand til et røveriforsøg tidligere på ugen i Bylderup Bov i Sønderjylland. Det skete på bagggrund af tip fra borgere om røveren, der kom kørende på en trehjulet scooter, og bevæbnet med et jagtgevær forsøgte at true en 40-årig bilist til at udlevere nøglerne til en bil.

En 46-årig mand begik natten til torsdag røveri mod Cirkel K tankstationen i Aabenraa. Han kom ind i butikken og stjal tre kasser øl - og da den kvindelige ekspedient forsøgte at gribe ind, truede gerningsmanden hende. Han blev kort efter anholdt.

Dis og tåge kan genere trafikken i de tidlige morgentimer, hvor vejret ellers er mildt. Husk, at du altid kan følge de helt aktuelle meldinger om biltrafikken på trafikinfo.dk, busruter på Sydtrafik og Midttrafik samt for tog hos DSB og Arriva.

Torsdag bliver først skyet med stedvis diset vejr i Syd- og Sønderjylland. Senere på dagen kommer der opklaring fra sydvest med nogen sol. Temperaturerne vil nå op mellem 7 og 10 grader, og vinden bliver let til jævn omkring sydvest.

