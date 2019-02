Nu er det officielt: Tour de France-etape fra Vejle til Sønderborg

Danmark bliver værtsland for starten på Tour de France i 2021, og Vejle er startby til tredje og sidste etape af touren i Danmark. Sønderborg bliver målby.

Så er det officielt. Danmark bliver værtsland for starten på Tour de France i 2021, og tredje og sidste etape her i landet bliver en 170 kilometer lang rute med start i Vejle og mål i Sønderborg, det bekræfter statsminister Lars Løkke Rasmussen torsdag formiddag på et pressemøde på Københavns Rådhus.

Den første etape bliver kørt d. 2. juli, og det betyder, at etapen mellem Vejle og Sønderborg vil blive kørt d. 4. juli 2021.

- Det her bliver en begivenhed i Vejles historie, som får national og international bevågenhed. Og det er vi super stolte af, siger Vejles borgmester, Jens Ejner Christensen (V).

Både Jens Ejner Christensen og Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen (Soc.dem.) er til stede på pressemødet i København.

Jens Ejner Christensen kan ikke vente med, at den grønne, den prikkede og ikke mindst den gule førertrøje tager vejen forbi Vejle.

- Det er kæmpestort for os. Vi har en strategi, hvor vi gerne vil være en landskendt cykelby i Danmark, og når vi så har mulighed for at blive en del af en dansk Tour De France-satsning, så er vi på med det samme. Vi er super glade for, at det lykkedes for landet, for Danmark og for Vejle at komme med.

Vejle er bestemt ikke nybegyndere i det at holde en cykelfest, men Tour de France er i en liga helt for sig selv. Og det vil hele byen komme til at opleve - også før startskuddet går i Vejle og rytterne endelig ruller over startlinjen.

- Vi er vant til at arrangere cykelløb i Vejle, hvor vi har kongeetapen i PostNord Danmark Rundt og store amatørløb. Med Tour De France så kommer der pludselig en af verdens største sportsbegivenheder til vores by, som gør, at der i hele optaktsfasen vil være mulighed for at lave en masse aktiviteter også, der kan blive fantastiske, siger Jens Ejner Christensen.

Fredag rejser statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sammen med Tour De Frances løbsdirektør Christian Prudhomme til både Vejle og Sønderborg for at fortælle om en af verdens største sportsbegivenheder i det Syd- og Sønderjyske.

I en pressemeddelelse på Erhvervsministeriets hjemmeside skriver de, at der vil være pressemøde kl. 10 i Vejle på rådhuset, og kl. 14 vil der være pressemøde i Sønderborg på Sønderborg Slot.

Første etape bliver en 13 kilometer lang enkeltstart i København.

Anden etape går fra Roskilde over Storebæltsbroen til Nyborg. I alt 190 kilometer.