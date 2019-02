Toves gåture hitter hos lokale sønderjyder

At være den bedst mulige gåvært er blevet til en passion for Tove Lauridsen, der har haft over 700 med rundt på egnen.

Kirketjeneren fra Øster Løgum vil gerne stå ved, at hun er lidt af et konkurrencemenneske.

- Når jeg siger ja til noget, så gør jeg det ordentligt. Det er mere end 100 procent, bekræfter Tove Laursen. Og det var netop lysten til at være bedst, der fik hende i gang som gåvært i projekt Bevæg Dig For Livet.

Aabenraa Kommune annoncerede online efter nye gåværter til det landsdækkende projekt, og der var en præmie på højkant til den gåvært, der fik flest til at snøre kondiskoene.

- På det første fire ture havde jeg 225 med. Efter det kunne jeg ikke bare stoppe. Ikke når der tydeligvis var interesse for det, siger Tove Laursen, der også løb med kommunes præmie.

Tove Laursens gåture med indhold er et hit. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

- Min mand blev lidt overrasket, da han fandt ud af, at jeg havde kæmpet så hårdt bare for et gavekort til Føtex, griner hun. For gavekortet var en sidegevinst, den rigtige gevinst var responsen fra deltagerne.

- Når de er glade takker en og har haft en god oplevelse, så bliver jeg motiveret til at fortsætte, forklarer hun.

Gør noget ekstra

Det ekstra krydderi på Toves Laursens ture bygger på et stort forarbejde.

Når de er glade, takker en og har haft en god oplevelse, så bliver jeg motiveret til at fortsætte. Tove Laursen, gåvært, Bevæg Dig for Livet

Hun tester hver ny rute på forhånd, og på Facebook orienterer hun om terrænet, så man ved, om den er egnet til f.eks. en klapvogn. Derudover lægger hun billeder ud for at skabe appetit på turen, og så annoncerer hun i de lokale foreningsblade og deler flyers ud i postkasser.

- Der er nye ansigter med på hver tur, og det er jo dejligt at se, siger hun.

På selve turen disker gåværten eller en inviteret gæst op med små historiske foredrag ved udvalgte stop på vejen. Og var det ikke nok, så bliver der også taget en masse billeder af gåværts-kollegaen Karin Petersen. Dem kan deltagerne bagefter gense og dele på Facebook.

- Jeg synes, jeg får god respons. Især på billederne. Folk er glade for at gense turen, og dem, der ikke kunne deltage, kommenterer. Det er en respons, som fortæller os, at det, vi laver, er spændende, og at folk vil med, fortæller Tove Laursen.

Birgit Waldemar, Aabenraa, har deltaget syv-otte gange: - Jeg oplever noget nyt, i stedet for at gå den samme rute hele tiden. Og så er der ekstra point for, at man får historie med. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

Oluf Lorentzen, Rødekro, har været med et par gange: - De her ture er rigtig godt tilrettelagt. De har en historisk vinkel, det gør det mere spændende. Det er ikke bare en gåtur. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

Irene Olsen, Genner, er med for første gang: - At gå og få en snak, det er rigtigt dejligt. Det er noget helt andet end at gå med hunden alene. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

Christa Lauridsen, Rødekro, er med for første gang: - Jeg læste om turen på Facebook og sagde til min mand, at det skal vi simpelthen med til. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD