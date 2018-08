Trækker ansøgning om penge til Obama-besøg

Business Kolding trækker nu sin ansøgning om 750.000 kroner i tilskud fra Region Syddanmarks kulturpulje tilbage.

Business Kolding havde søgt Region Syddanmarks kulturpulje om 750.000 kroner i tilskud til Obama-besøget. Tirsdag morgen er ansøgningen blevet trukket tilbage, fortæller DR P4 Trekanten.

Det har vakt debat, at skatteborgerne i hele Region Syddanmark skulle være med til at betale en del af Obamas besøg i Kolding.

- Vi havde et ønske om at kunne åbne arrangementet lidt mere op, og det var baggrunden for vores ansøgning til regionen. Men med den modtagelse, som det fik, valgte vi at sige, at det har vi ikke brug for i forbindelse med det her, så vi har valgt at trække ansøgningen, siger Business Koldings direktør Morten Bjørn Hansen til TV SYD.

Forretningsudvalget i Region Syddanmark skulle have behandlet ansøgningen i morgen, onsdag.

Det lukkede arrangement skal foregå på Syddansk Universitet i Kolding fredag en 28. september under overskriften ”A conversation with President Barack Obama”.

Her skal Obama tale om lederskab og iværksætteri for 400 inviterede gæster og 200 af universitetets studerende.

Arrangementet støttes med et markedsføringssponsorat fra Kolding Kommune. Syddansk Universitet og Nordea bidrager også økonomisk som samarbejdspartnere.