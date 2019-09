33 træer i én parcelhushave: Træmanden fra Sydals planter for passionen, klimaet og børnebørnene

1, 2, 33 træer står der i Erik Bachs have. De 1000 kvadratmeter er ingen hindring, når man er vild med træer.

Erik Bach skulle måske have heddet Erik Barch i stedet, for han er nemlig helt vil med træer. I hans 1000 kvadratmeter parcelhushave står 33 træer.

Derfor sidder Erik klar i sofaen, når programmet Danmark Planter Træer bliver sendt lørdag aften.

- Det er lige nøjagtig min kæphest. Jeg fyrer med træer og træ er faktisk co2neutralt. Jeg tror, jeg har 20 frugttræer. Jeg har også et valnøddetræ og en hængeblodbøg, siger Erik Bach.

Klimaet er noget, der optager Erik Bach meget. Udover at plante co2-slugende træer, så har Erik dækket taget på parcelhuset med solceller, så energien bliver lige så grøn som haven. Derudover er Erik Bach politisk aktiv for Socialistisk Folkeparti, og klimaet har været et vigtigt punkt på dagsordenen for ham i flere årtier.

Skal tænke på naboerne

Når man er helt oppe at køre over træ, og man samtidig bor i en parcelhusblok op ad andre, skal man også tænke på sine naboer.

- Jo, jeg skal tænke på mine naboer, erkender Erik.

Så længe Erik beskærer sine træer, så de ikke bliver for høje og vilde, er det dog ikke noget, der gror ind i naboernes bevidsted.

Eriks trætoppe stikker ud i forhold til sine naboer. Med 33 træer på en parcelhushave skal man da også være om sig, for at naboerne ikke skal blive generet af det. Foto: Google Maps

Børnebørnene elsker bedstefars træer

Erik er dog ikke den eneste, der er høj på træets grønne top. Hans passion for træer har også slået rod i hans børnebørn.

- Børnebørnene elsker at lege mellem træerne. Sådan havde jeg det jo også selv som barn, siger Erik Bach.

Et træ er ikke ens hele året

Men hvad er det så, der er så fantastisk ved træer? Jo, det gode ved et træ er, at der aldrig er en dag, der er ens.

- Et træ forandrer sig i løbet af et år. Det ændrer farve og smider sine blade. Mine frugttræer giver også frugt nogle tidspunkter af året, siger Erik Bach.

Lige som træet ændre sig over tid, så kommer der også en dag, hvor man skal sige farvel. Erik Bachs valnøddetræ og blommetræer synger på sidste vers. Det er dog ikke noget, Erik tager særlig tungt, for som han selv siger:

- Så køber jeg bare nogle nye.

Kodeordet er søjletræer

Til dem, der kunne have lyst til at få skov i egen have, har Erik et tip. Ordet er søjletræer.

- Søjletræer skal man have. Man kan altid have fem i sin have. En meter og ti imellem træerne er nok, så man kan have mange på et lille område, siger Erik Bach.